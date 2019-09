Doczekaliśmy się kolejnego kroku naprzód w branży e-czytników. Jeszcze do niedawna nikomu się nie śniło, żeby czytnik e-booków umożliwiał ściąganie aplikacji, czytanie artykułów w sieci, czy przeprowadzanie rozmów audio. Onyx Boox Max 3 łamie wszystkie stereotypy i pokazuje, że czytnik e-booków może być urządzeniem wielofunkcyjnym.

Dzisiaj czytnik e-booków, jutro tablet, a pojutrze dodatkowy monitor - bez bólu oczu!

13,3-calowy ekran Onyx Boox Max 3, dzięki swojej niestandardowej wielkości znajdzie zastosowanie nie tylko jako doskonały wyświetlacz PDFów i e-książek, ale też jako tablet i dodatkowy monitor. Jak to zrobić? Wystarczy podłączyć go za pomocą USB-C do laptopa lub komputera. A jeśli ktoś woli bezpośrednio pracować na czytniku, może także podpiąć klawiaturę, myszkę lub dodatkową pamięć zewnętrzną. Jest to doskonała alternatywa dla osób, które na co dzień korzystają z ekranów LCD i odczuwają tego nieprzyjemne skutki. Ekran E-Ink Onyx Boox Max 3 nie odbija refleksów światła, dzięki czemu jest bezpieczny dla oczu tak samo jak papier. Oprócz tego wyposażono go w dedykowany rysik WACOM, który umożliwia wygodne ręczne notowanie zarówno po plikach PDF, jak i w dedykowanych do tego aplikacjach. Co więcej, notatki można swobodnie eksportować na inne urządzenia.

Pierwszy czytnik e-booków z Androidem 9.0 i wielkim procesorem

Onyx Boox Max 3 wspierany jest przez najnowszy system Android 9.0. Wiąże się to z możliwością pobierania większej liczby aplikacji, wydajniejszą pracą urządzenia oraz możliwością szybkiego ładowania. Wystarczą dwie godziny, aby cieszyć się pełną baterią. Nie bez znaczenia jest także ośmiordzeniowy procesor Qualcomm oraz 4 GB pamięci RAM, dzięki którym czytnik dorównuje szybkością niektórym tabletom. Przekłada się to na możliwość korzystania z takich aplikacji jak Skype czy Whatsapp i przeprowadzanie rozmów audio! Oczywiście, nie byłoby to możliwe, gdyby nie dwa głośniki i mikrofony. Onyx Boox Max 3 to pierwszy czytnik, który umożliwia internetowy chat online.

Relacje ze świata na e-papierowym ekranie

Onyx Boox Max 3 to nie tylko czytanie dokumentów i e-książek. Czytnik umożliwia wygodną lekturę także w sieci. Wystarczy otworzyć przeglądarkę i czytać! Możliwe jest także pobranie aplikacji z wydarzeniami, gazetami oraz czasopismami. Wszystko to bez narażania wzroku.

Nowy Onyx Boox Max 3 wpisuje się w potrzeby wielu odbiorców. Z jednej strony może służyć jako profesjonalne urządzenie do odczytu dokumentów w formacie PDF, które umożliwia także bezpośrednie ręczne notowanie. Z drugiej strony świetnie sprawdzi się u osób, które czytają książki bogate w grafiki takie jak np. manga. Jednocześnie daje użytkownikowi szansę zdecydowania o dodatkowych funkcjonalnościach, oferując możliwość pobierania aplikacji. Duży ekran, obsługa dotykowa oraz za pomocą rysika, głośniki, mikrofony, świetny procesor - to główne cechy nowego Onyx Boox Max 3.







Proponowana cena na Czytio.pl to 3899 zł.

