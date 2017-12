24 listopada 2017

Koniec roku i pięć nowych czytników na rynku!

Końcówka roku zapowiada się bardzo obficie. Na rynku pojawiło się pięć nowych modeli: PocketBook Touch HD 2, Cybook Frontlight 2, Cybook Saga, Onyx Boox Max Carta oraz Onyx Boox N96 Carta.

Czego mogą im pozazdrościć starsi koledzy? Zdecydowanie innowacyjności i indywidualności.

PocketBook Touch HD 2 to druga generacja flagowego czytnika firmy PocketBook. Wyróżnia się technologią SMARTlight działającą w dwóch trybach: automatycznym

i manualnym. Użytkownik ma możliwość nie tylko dostosowania natężenia przedniego podświetlenia do swoich potrzeb, ale również zmianę barwy światła z uwzględnieniem dobowego rytmu organizmu.

Czytnik PocketBook Touch HD 2 posiada najnowszy ekran E Ink Carta o rozdzielczości 300DPI. Obsługuje ponad 17 najpopularniejszych formatów plików tekstowych oraz możliwość obsługi mp3, dzięki standardowej wtyczce autio-jack, 3,5mm. Funkcja

Text-to-Speech daje użytkownikowi możliwość odsłuchiwania ebooków niezależnie od formatu. PocketBook Touch HD 2 to czytnik wielozadaniowy.

Proponowana cena na czytio.pl to 699zł.

Bookeen Saga został stworzony z myślą o najmłodszych czytelnikach. Jest on zintegrowany z sylikonowym etui w czterech różnych kolorach: czarnym, niebieskim, zielonym i żółtym. Pokrowiec wzmacnia wytrzymałość czytnika oraz nadaje mu nowoczesny design.

Bookeen Saga to urządzenie z wyświetlaczem E Ink Carta o przekątnej 6 cali i rozdzielczości 213DPI. Posiada również 20-poziomowe podświetlenie, które można dostosować do warunków atmosferycznych otoczenia. Dodatkowo czytnik obsługuje najpopularniejsze formaty plików tekstowych oraz graficznych (m.in. JEPG, PNG, GIF). Bookeen Saga wyróżnia się również trybem reflow, który pomaga w czytaniu codziennej lektury w formacie PDF.

Sugerowana rynkowa cena to 565zł

Cybook Muse FrontLight 2 to druga generacja topowego czytnika marki Bookeen. Łączy on w sobie niezmienny, sprawdzony design oraz smukłą obudowę urządzenia. Cybook Muse Frontlight 2 słynie z oświetlenia. Czytnik ma do dyspozycji 20 poziomów jasności, które można dostosować się do natężenia światła zewnętrznego.

Cybook Muse Frontlight 2 został wyposażony w 8GB pamięci wewnętrznej z możliwością jej rozszerzenia oraz jasny 6-calowy ekran E Ink Carta o rozdzielczości 213DPI. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności 1900mAh, która wytrzymuje do miesiąca na jednym ładowaniu. Nowy Frontlight 2 to również technologia Reflow, czyli wygodniejsze

i szybsze czytanie plików w formacie PDF, bez zbędnego przybliżania poszczególnych fragmentów tekstu.

Cena za jaką możemy kupić czytnik to 469zł.

Onyx Boox Max Carta i Onyx Boox N96 Carta + to urządzenia idealne dla osób, które czytają dużo tekstów naukowych czy literaturę techniczną. Każdy z nich posiada duży i wygodny ekran (ONYX BOOX MAX Carta- 13", Onyx Boox N96 Carta+ - 9,7") oraz łatwe i intuicyjne oprogramowanie. Czytniki posiadają wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający korzystanie z przeglądarki internetowej, zaś preinstalowana aplikacja Google Play czyni czytniki wielozadaniowymi.

Czytniki PDF bez potrzeby konwertowania czytają 15 rodzajów formatów plików w tym formaty tekstu, obrazu i audio. Dodatkowo posiadają słowniki wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) dostępne po zainstalowaniu. Onyx Boox Max Carta oraz Onyx Boox N96 Carta+ to gwarancja przejrzystości, komfortu i funkcjonalności.

Sugerowane ceny to Onyx Boox Max Carta (3490zł) oraz Onyx Boox N96 Carta+ (1490zł).

Czytio.pl to sklep internetowy, który skupia swoją działalność na czytnikach książek elektronicznych, jednej z najszybciej rozwijających się technologii ostatnich lat. Prezentowane w ofercie sklepu modele czytników (Bookeen Cybook, PocketBook, Kindle)

spełniają wysokie standardy jakości, posiadają gwarancję oraz cieszą się uznaniem ekspertów branżowych i dobrym stosunkiem jakości do ceny.

