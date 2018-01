PocketBook stworzył czytnik, który jest w zgodzie z zegarem biologicznym człowieka!

Człowiek jest podatny w mniejszym lub większym stopniu na bodźce docierające z zewnątrz. Niewiele jest jednak czynników, które działają na niego tak intensywnie, jak światło. Zegar biologiczny każdego człowieka (tzw. biorytm) jest determinowany nie tylko porą dnia, ale także porą roku. Większości

z nas, znane są zmienne nastroje, nasilające się zależnie od panującej aury na dworze (włada nami pozytywny nastrój wiosną zaś znaczny spadek humoru, odczuwamy jesienią).

Światło znacząco wpływa na nasz nastrój i produktywność, co więcej – odpowiednie jego wykorzystanie pozwala efektywnie kontrolować te dwie zmienne. Zagadnieniem tym zajmują się dziś nie tylko naukowcy (świadczy o tym uzyskanie nobla z medycyny i filozofii 2017 roku przez trzech naukowców-Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Yong za badania nad tym, co rządzi naszym rytmem dobowym), ale też przedstawiciele świata przemysłu i gospodarki. Próbują wykorzystać właściwości światła w ulepszaniu swoich produktów tak, aby jeszcze lepiej spełniały oczekiwania konsumentów. Twórcy czytników tacy jak Tolino czy PocketBook zwrócili na to szczególną uwagę.

W większości przypadków czytniki ebooków wykorzystują chłodne białe światło jako podświetlenie. Temperatura barwy światła dziennego czytników jest idealna do czytania podczas dnia, jednak gdy przychodzi nam czytanie wieczorem, mogą pojawić się niedogodności z tytułu trudnego zasypiania. Tu producent PocketBook wychodzi naprzeciw, tworząc czytnik PocketBook Touch HD 2 z technologią SMARTlight, która oferuje szerokie spektrum bieli naturalnego światła słonecznego.

Innowacyjnym krokiem jest wykorzystanie przez inżynierów, podczas tworzenia czytnika nie tylko białych zwykłych zimnych diod LED, jak również diod o barwie ciepłej. W połączeniu z oprogramowaniem SMARTlight, Touch HD 2 tworzy przyjemną barwę światła dla naszego oka, którą można dopasować do sytuacji, w której czytamy oraz do osobistego gustu.

Zmienne odcienie bieli Touch HD 2, można dostosować automatycznie lub ręcznie. Zapewniają one optymalną temperaturę kolorów przez cały czas, w harmonii z naturalnym biorytmem i w myśl hasła: Czytaj wygodnie i zasypiaj zrelaksowany!

Czytnik PocketBook Touch HD 2 posiada dwa suwaki odpowiadające za podświetlenie. Jeden odpowiada za natężenie światła zaś drugi za jego barwę. Przesuwając suwak od lewej do prawej, zmienia się barwa z chłodnej biało-niebieskiej na ciepłą żółtą. Dodatkowo jest możliwość używania tej technologii w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest manualna zmiana podświetlenia i natężenia zaś drugim sposobem, jest zaznaczenie opcji automatycznej zmiany podświetlenia,czytnik dostosuje barwę podświetlenia do pory dnia.

UWAGA: Aby urządzenie poprawnie działało w trybie automatycznym, musi mieć prawidłowo ustawiony zegar. Godzinę można ustawić ręcznie bądź automatycznie za pomocą funkcji "Automatyczna synchronizacja czasu".

