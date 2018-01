Nowość od Bookeen'a, czyli Bookeen Saga!

Bookeen Saga jest jednym z tych czytników, który zaciekawi niejednego ebookomaniaka zaś fan papierowych wersji książek, również nie przejdzie obok niego obojętnie. Wszystko za sprawą pudełka, które producent zaprojektował dla nowego urządzenia. Opakowanie jest solidne, dobrze dopasowane do czytnika i bardzo estetyczne.

Pudełko wygląda jak książka w twardej oprawie. Prezentuje się bardzo ciekawie zaś uroku dodaje mu tasiemka introligatorska, która ułatwia wyjęcie urządzenia z pudełka. Po otwarciu "książki" producent zabiera nas w sentymentalną podróż. Na trzech kartach zapisane jest: słowo dla czytelnika (takie swoiste wprowadzenie) następnie historia firmy Bookeen, instrukcja szybkiego startu oraz hasło zachęcające do czytania: "To your next reading adventure...". Po tych słowach możemy delektować się nowym urządzeniem. :)

Kilka słów o samym urządzeniu. Czytnik jest w trzech kolorach: niebieskim, żółtym i zielonym. Super rozwiązanie, w końcu czytnik w innych kolorach niż klasyczna czerń czy różne odcienie bordowego. Dodatkowo nie musimy martwić się o dodatkowe koszty związane z kupnem pokrowca. Zintegrowane sylikonowe etui z jednej strony pełni funkcję estetyczną zaś z drugiej wzmacnia ochronę urządzenia. Co można powiedzieć o samym etui? Zastosowano w nim zamykanie na magnes. Kiedy czytamy, okładkę możemy wygiąć do tyłu, a magnes będzie ją trzymał stabilnie w jednym miejscu.

Na przedniej części pokrowca znajduje się napis "Bookeen", na dolnej części zamontowano gniazdo ładowania zaś na górnej przycisk do włączania czytnika.

Pokrowiec stety bądź niestety zintegrowany jest z czytnikiem na stałe. Widać to po przyciskach zamontowanych na pokrowcu (przycisk do włączania/wyłączania podświetlenia, zmiany stron (przód/ tył) oraz przywoływania ustawień.

Bookeen został wyposażony w dotykowy 6-calowy ekran o rozdzielczości 213DPI. Zastosowano w nim najnowszą wersję ekranu E Ink Carta zaś jego pokłady pamięci to 8GB. W czytniku zamontowano baterię o pojemności 1900mAh, która wytrzymuje miesiąc pracy na jednym ładowaniu.

Technologie, jakie zastosowano to niezmiennie podświetlenie FrontLight oraz tryb Reflow. Śmiało można powiedzieć, że to mocna strona czytników firmy Bookeen.

Menu nie zmieniło się w stosunku do poprzednich urządzeń francuskiej firmy. Niezmiennie na ekranie króluje: biblioteka, sklep i ostatnio czytana książka. Dodatkowo zobaczymy wskaźnik baterii w prawym górnym rogu. Oprogramowanie czytnika reaguje bez zastrzeżeń na każde wydane polecenie.

Jak na pierwsze wrażenie to czytnik prezentuje się naprawdę dobrze. Ma ciekawy design, absorbujące oko kolory oraz niezawodne funkcje. Do tego jest mały i praktyczny choć trochę cięższy od innych czytników na rynku, lecz jego waga podyktowana jest zintegrowanym z urządzeniem pokrowcem.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które chcą przetestować PocketBooka Touch HD2.

O firmie czytio.pl

Czytio.pl to sklep internetowy, który skupia swoją działalność na czytnikach książek elektronicznych, jednej z najszybciej rozwijających się technologii ostatnich lat. Prezentowane w ofercie sklepu modele czytników (Bookeen Cybook, PocketBook, Kindle) spełniają wysokie standardy jakości, posiadają gwarancję oraz cieszą się uznaniem ekspertów branżowych i dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Zajrzyj na nasz FanPage: https://www.facebook.com/Czytio/